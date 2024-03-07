У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

На цій фермі вирощують базилік, салат, коріандр, руколу, мізуну, гірчицю.

Українці – незламна нація, яка здатна побороти все. Як приклад – історія Віктора, який побудував одну із найбільших в Україні вертикальних ферм прямісінько у бомбосховищі Дніпра.

Історію унікальної ферми розповіла Влада Миколюк на своїй сторінці у Facebook.

Історія Віктора – це сюжет для Netflix-серіалу. Бо перша ферма Віктора народилась в одному із приміщень аеропорту, яке було повністю знищено ракетами рф. Це його не зупинило і версію 2.0 він відбудував у бомбосховищі. Тільки-тільки налагодив усі процеси – блекаут. Зелень у вертикальній фермі живиться енергією світлодіодів. Три дні темряви – це точка неповернення, після якої зелень не реанімувати. Зелені на фермі – на півмільйона гривень. Але все, що залишалось – негайно зрізати і роздати зелень в торгові точки за ту ціну, за яку вони готові забрати, – розповідає Влада.

Попри всі труднощі Віктор і далі розвиває свою унікальну ферму – сьогодні на ній він вирощує базилік, салат, коріандр, руколу, мізуну, гірчицю. Але левову частку площі ферми чоловік залишає під таємні агро-експерименти, аби продовжувати вдосконалювати технологію.



Так, чисельні експерименти допомогли розробити передову систему гідропоніки, що в подальшому зробило ферму найпродуктивнішою в Україні і збільшило виробництво зелені вдвічі: з 1,5 до 3 кг на м², – зазначає Влада Миколюк.

За її словами, зелень з ферми Віктора користується популярністю у багатьох рестораторів та аграріїв. Крім того, за сприяння Віктора в ОАЕ з’явилась перша українська вертикальна ферма на 600 квадратних метрів. Надалі у чоловіка теж багато планів – гігантська тюльпанова плантація та мікроклонування, а також – реалізація проєкту власної вертикальної ферми в німецькому Райне.

Віктор – із тих, хто рухає українську науку вперед і робить її суперзатребованою у світі, – зазначила Влада Миколюк.

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