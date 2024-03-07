Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

Сьогодні 11:46
просмотров

На цій фермі вирощують базилік, салат, коріандр, руколу, мізуну, гірчицю.

Новости Днепра про У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

Українці – незламна нація, яка здатна побороти все. Як приклад – історія Віктора, який побудував одну із найбільших в Україні вертикальних ферм прямісінько у бомбосховищі Дніпра.

Історію унікальної ферми розповіла Влада Миколюк на своїй сторінці у Facebook.

Історія Віктора – це сюжет для Netflix-серіалу. Бо перша ферма Віктора народилась в одному із приміщень аеропорту, яке було повністю знищено ракетами рф. Це його не зупинило і версію 2.0 він відбудував у бомбосховищі. Тільки-тільки налагодив усі процеси – блекаут. Зелень у вертикальній фермі живиться енергією світлодіодів. Три дні темряви – це точка неповернення, після якої зелень не реанімувати. Зелені на фермі – на півмільйона гривень. Але все, що залишалось – негайно зрізати і роздати зелень в торгові точки за ту ціну, за яку вони готові забрати, – розповідає Влада.

Новости Днепра про У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

Новости Днепра про У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

Попри всі труднощі Віктор і далі розвиває свою унікальну ферму – сьогодні на ній він вирощує базилік, салат, коріандр, руколу, мізуну, гірчицю. Але левову частку площі ферми чоловік залишає під таємні агро-експерименти, аби продовжувати вдосконалювати технологію.

Так, чисельні експерименти допомогли розробити передову систему гідропоніки, що в подальшому зробило ферму найпродуктивнішою в Україні і збільшило виробництво зелені вдвічі: з 1,5 до 3 кг на м², – зазначає Влада Миколюк.

Новости Днепра про У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

Новости Днепра про У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

Новости Днепра про У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в Україні

За її словами, зелень з ферми Віктора користується популярністю у багатьох рестораторів та аграріїв. Крім того, за сприяння Віктора в ОАЕ з’явилась перша українська вертикальна ферма на 600 квадратних метрів. Надалі у чоловіка теж багато планів – гігантська тюльпанова плантація та мікроклонування, а також – реалізація проєкту власної вертикальної ферми в німецькому Райне.

Віктор – із тих, хто рухає українську науку вперед і робить її суперзатребованою у світі, – зазначила Влада Миколюк.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі у бомбосховищі побудували унікальну вертикальну ферму: одна з найбільших в УкраїніУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не дожив до 40-річчя два місяці: у Дніпрі помер відомий артист балету
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:20
    Не дожив до 40-річчя два місяці: у Дніпрі помер відомий артист балету

    У Дніпрі помер артист балету Тарас Біленко.

    “Готуються” до 8 березня: у Дніпрі невідомі з під’їзду поцупили картину та квіти (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    “Готуються” до 8 березня: у Дніпрі невідомі з під’їзду поцупили картину та квіти (ВІДЕО)

    У Дніпрі невідомі винесли з під'їзду вазони з квітами та…

    Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

    На щастя, ніхто не постраждав.

    У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресу

    Підготуйтеся!

    Наверх