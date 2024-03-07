У Кам’янському “швидка” рятувала чоловіка, який подавився їжею

У Кам'янському Дніпропетровської області рятували чоловіка, який подавився їжею.

Про незвичайний випадок, який стався в суботу вранці розповіла завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Виклик до диспетчерської надійшов о 10:07. Житель Кам’янського поскаржився на гострий біль у стравоході, який раптово виник, поки чоловік їв. Постраждалий не міг ковтати воду, слину, тривали блювотні позиви.

На місце приїхала бригада “швидкої”.

Головне в екстреній службі зорієнтуватись, зрозуміти причину виниклого стану і знати, що робити: чоловік просто вдавився їжею. Фельдшер застосував прийом Хеймлика і грудка під внутрішньочеревним тиском «вилетіла» зовні. Людина здорова, госпіталізація не потрібна. Так все просто. А бригада – молодці, – розповіла медик.

Наразі з чоловіком все добре, до лікарні його не забирали.

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