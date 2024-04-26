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  • «Застрял в текстурах»: в Павлограде грузовик заполненный углем ушел под землю

«Застрял в текстурах»: в Павлограде грузовик заполненный углем ушел под землю

Сегодня 12:42
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В Павлограде на Днепропетровщине грузовик ушел под землю.

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В Павлограде грузовик провалился под землю. Это произошло на углу улицы Полтавской и Анны Светличной. Сразу за поворотом нагруженная углем машина оказалась в глубокой яме, внезапно образовавшейся посреди дороги.

Водитель не пострадал, а вот грузовик придется спасать из ловушки. В местных пабликах шутят, что машина «застряла в текстурах».

Образовавшуюся пропасть на дороге объясняют тем, что грузовик был «перегружен», поэтому дорога якобы не выдержала вес автомобиля. Впрочем, павлоградцы говорят, что здесь на днях проводили ремонтные работы коммунальщики местного водоканала. Именно это могло послужить причиной происшествия на дороге.

По словам местных, это не первый подобный курьез на этой улице. Несколько лет назад ушел под землю прицеп фуры. Тогда причиной пропасти стала вода под дорогой, натекшей из-за прорыва трубы, и которую не откачали перед тем, как восстановить дорожное покрытие.

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