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На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: стоит ли волноваться

Сегодня 10:43
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Все под контролем!

Новости Днепра про На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: стоит ли волноваться

Сегодня, 7 марта, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы.

Однако волноваться не стоит — они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 — в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, — отметил он.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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Новости Днепра про На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: стоит ли волноватьсяУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: стоит ли волноватьсяРусский

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