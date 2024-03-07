На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: стоит ли волноваться

Сегодня, 7 марта, в Кривом Роге прогремят мощные взрывы.
Однако волноваться не стоит — они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 — в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, — отметил он.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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