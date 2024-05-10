Жителей Днепра и области предупредили об опасности V класса: сохранится до 12 мая

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном и стихийном метеорологическом явлении: 10-12 мая на большей части территории Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
В этот период будьте осторожны с огнем, особенно на природе!
Отметим, сегодня в Днепре прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура днем +17°…+19°С, ветер — 3-8 м/с.
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