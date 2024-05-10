Упала в куст сирени: в Каменском женщина выжила после падения с 9 этажа

Несчастный случай произошел на проспекте Ивана Мазепы в Каменском. Местная жительница выпала из окна на 9 этаже, сообщают местные СМИ. По информации очевидцев, инцидент произошел 10 мая около 12 часов дня.
Женщина выпала из 9 этажа жилого дома. Свидетели говорят, что она упала в куст сирени, который смягчил падение.
Пока известно, что пострадавшей 36 лет. С переломами и ушибом мозга ее доставили в реанимацию. Состояние – тяжелое.
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