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В Днепре на выставке демонстрируют оружие времен Римской империи

Сегодня 10:41
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В Днепропетровском национальном историческом музее появились новые экспонаты.

Новости Днепра про В Днепре на выставке демонстрируют оружие времен Римской империи

Сейчас в музее проходит выставка «Roma Invicta», посвященная Древнему Риму.

Выставка посвящена истории и эволюции древнеримской армии от эпохи пунических войн (III-в. до н.э.) до гибели Западной Римской империи (476 г. н.э.) в контексте внешней и внутренней.

Среди новых экспонатов посетители смогут увидеть реконструкцию римского кинжала и флягу для сливочного масла.

Приходите в музей на выставку, чтобы посмотреть многие другие предметы римского вооружения и снаряжения! Выставка продлится до 25 мая. Отдельное спасибо Денису Сердиченко за предоставленные предметы. Все желающие могут посмотреть на предметы быта, оружие и разные вещи времен античности, — говорится в сообщении на странице музея.

Посетители также смогут поиграть в древнеримские игры.

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