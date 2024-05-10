На Криворожье круглосуточно ограничено потребление электроэнергии: состояние энергосистемы на 10 мая

В энергосистеме Украины большую часть суток сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Причина — масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Вчера, 9 мая, диспетчерский центр «Укрэнерго» из-за отсутствия или недостаточного объема импорта электроэнергии в ночные часы, был вынужден продлить срок действия графиков ограничения мощности для промышленности с 23:00 до 07:00 утра 10 мая, — рассказали в компании.
Отмечается, что сегодня графики ограничения мощности для промышленных потребителей также будут действовать с 18:00 до 07:00 следующего дня. При росте потребления возможно применение аварийных отключений — будьте готовы!
Ограничение потребления — это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям. Потребляйте электроэнергию экономно, особенно с 18:00 до 24:00! — призвали в «Укрэнерго».
Также в компании сообщили, что на Криворожье круглосуточно ограничено потребление электроэнергии для промышленности. А из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Сумской областях.
Напомним, ранее мы писали: графики отключения света в Telegram: в Укрэнерго заявили о фейке.
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