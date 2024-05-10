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Графіки відключення світла в Telegram: в Укренерго заявили про фейк

Сьогодні 10:35
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Графіки відключень світла, які поширюють в Telegram, є фейковими.

Новости Днепра про Графіки відключення світла в Telegram: в Укренерго заявили про фейк

В Україні шахраї створили фейковий Telegram-канал “Укренерго”, де повідомляли про відключення світла та рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

“Укренерго” попереджує, що не публікує жодних графіків. 

“Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача. Щоранку ми публікуємо актуальну інформацію про стан енергосистеми на офіційних сторінках «Укренерго» в Facebook та Telegram”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі після останніх масованих обстрілів скоротили кількість тролейбусів та трамваїв, а також зменшили кількість працюючих вуличних ліхтарів у вечірні години.

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Новости Днепра про Графіки відключення світла в Telegram: в Укренерго заявили про фейкУкраїнська

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