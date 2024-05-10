Графики отключения света в Telegram: в Укрэнерго заявили о фейке

Графики отключений света, распространяемые в Telegram, являются фейковыми.

В Украине мошенники создали фейковый Telegram-канал «Укрэнерго», где сообщали об отключении света и движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

«Укрэнерго» предупреждает, что не публикует никаких графиков.

Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя. Каждое утро мы публикуем актуальную информацию о состоянии энергосистемы на официальных страницах Укрэнерго в Facebook и Telegram”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре после последних массированных обстрелов сократили количество троллейбусов и трамваев, а также уменьшили количество работающих уличных фонарей в вечерние часы.

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