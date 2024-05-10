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  • На Криворіжжі цілодобово обмежено споживання електроенергії: стан енергосистеми на 10 травня

На Криворіжжі цілодобово обмежено споживання електроенергії: стан енергосистеми на 10 травня

Сьогодні 11:14
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Дефіцит електроенергії зберігається, для промисловості обмеження споживання діє з 18:00 до 07:00!

Новости Днепра про На Криворіжжі цілодобово обмежено споживання електроенергії: стан енергосистеми на 10 травня

В енергосистемі України більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії. Причина – масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

Учора, 9 травня, диспетчерський центр «Укренерго» через відсутність, або недостатній обсяг імпорту електроенергії в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості з 23:00 до 07:00 ранку 10 травня, – розповіли у компанії.

Зазначається, що сьогодні графіки обмеження потужності для промислових споживачів також будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень – будьте готові!

Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях. Споживайте електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 24:00! – закликали в “Укренерго”.

Також в компанії повідомили, що на Криворіжжі цілодобово обмежено споживання електроенергії для промисловості. А через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Сумській областях.

Нагадаємо, раніше ми писали: графіки відключення світла в Telegram: в Укренерго заявили про фейк.

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Новости Днепра про На Криворіжжі цілодобово обмежено споживання електроенергії: стан енергосистеми на 10 травняУкраїнська Новости Днепра про На Криворіжжі цілодобово обмежено споживання електроенергії: стан енергосистеми на 10 травняРусский

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