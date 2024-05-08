У Дніпрі скоротять кількість тролейбусів та трамваїв на маршрутах

У Дніпрі скоротять кількість транспорту на маршрутах.

Це стосується тільки електротранспорту – трамваїв та тролейбусів.

Як повідомили у департаменті транспорту, через нічний масований обстріл України, вчергове постраждала енергосистема. Наразі є потреба у змешенні енергоспоживання, тому на прохання обленерго з 18:00 буде скорочено кількість електротранспорту на маршрутах міста на 30%.

Не виключені також оперативні зміни в схемах руху, або навіть зупинка деяких тролейбусів чи трамваїв, якщо через віялові відключення зупиняться тягові підстанції.

Увесь електротранспорт переведено на оперативний режим роботи.

У зв’язку з цим, по всім напрямкам роботи електротранспорту буде посилено роботу автобусного транспорту.

Для зменшення наслідків та запобігання подальших відключень споживачів, просимо всіх мешканців міста у вечірній час зменшити кількість споживання електроенергії, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Укренерго вже попереджали про ймовірність відключень світла ввечері 8 травня. Електрики може не стати з 18:00 до 23:00. Енергетики просять у ці години заощадливо використовувати електроприлади.

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