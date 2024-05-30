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У Дніпрі неповнолітній хлопець викрив “наркокур’єрів”

Сьогодні 20:54
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Неповнолітній юнак повідомив патрульним про людей, які шукали "закладки".

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Днями до патрульних зателефонував неповнолітній хлопець, який повідомив, що бачить під своїми вікнами людей, які чи розкладають “закладки” чи шукають сховані пакетики з наркотичними речовинами. Правоохоронці відправилися за вказаною адресою, аби перевірити інформацію.

Приїхавши до будинку, який описав юнак, патрульні побачили чоловіка, на якого вказав підліток. Під час поверхневої перевірки у вказаного громадянина виявили пластикову коробку, в якій були два згортки. За словами містянина, у них лежить амфетамін. 

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила сліп-пакети з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Чоловіка доставили до відділку поліції для з’ясування усіх обставин.

Дякуємо небайдужому громадянину за допомогу в протидії наркозлочинності, – йдеться у повідомленні. 

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