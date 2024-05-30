У Дніпрі неповнолітній хлопець викрив “наркокур’єрів”

Неповнолітній юнак повідомив патрульним про людей, які шукали "закладки".

Днями до патрульних зателефонував неповнолітній хлопець, який повідомив, що бачить під своїми вікнами людей, які чи розкладають “закладки” чи шукають сховані пакетики з наркотичними речовинами. Правоохоронці відправилися за вказаною адресою, аби перевірити інформацію.

Приїхавши до будинку, який описав юнак, патрульні побачили чоловіка, на якого вказав підліток. Під час поверхневої перевірки у вказаного громадянина виявили пластикову коробку, в якій були два згортки. За словами містянина, у них лежить амфетамін.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила сліп-пакети з кристалічною речовиною, схожою на наркотичну. Чоловіка доставили до відділку поліції для з’ясування усіх обставин.

Дякуємо небайдужому громадянину за допомогу в протидії наркозлочинності, – йдеться у повідомленні.

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