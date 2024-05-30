У Дніпрі на Донецькому шосе чоловік зірвався з вікна 8-го поверху

У четвер, 30 травня, на вулиці Донецьке шосе знайшли тіло чоловіка. Попередньо відомо, що містянин випав з вікна 8-го поверху, пише “Дніпро Оперативний”.
Дніпряни побачили людину, яка висить на підвіконні одного з будинків. Небайдужі мешканці відразу викликали рятувальників та поліцію, але чоловік зірвався та впав. На жаль, від отриманих під час падіння травм містянин помер на місці.
На місці працюють поліціянти та медики.
Обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці.
Читайте також:
Автор:
Перші права новоспечений водій отримує терміном на 2 роки. Якщо…
1 червня в Україні відзначають Міжнародний день захисту дітей.
Стало відомо ім'я водія, який загинув через влучання дрона-камікадзе у…
Поблизу Дніпра помітили рідкісного для наших країв птаха — сиворакшу.