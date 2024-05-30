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У Дніпрі на Донецькому шосе чоловік зірвався з вікна 8-го поверху

Сьогодні 18:20
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У Дніпрі на Донецькому шосе чоловік зірвався з 8-го поверху.

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе чоловік зірвався з вікна 8-го поверху

У четвер, 30 травня, на вулиці Донецьке шосе знайшли тіло чоловіка. Попередньо відомо, що містянин випав з вікна 8-го поверху, пише “Дніпро Оперативний”. 

Дніпряни побачили людину, яка висить на підвіконні одного з будинків. Небайдужі мешканці відразу викликали рятувальників та поліцію, але чоловік зірвався та впав. На жаль, від отриманих під час падіння травм містянин помер на місці. 

На місці працюють поліціянти та медики. 

Обставини смерті чоловіка будуть з’ясовувати правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе чоловік зірвався з вікна 8-го поверху

 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе чоловік зірвався з вікна 8-го поверхуУкраїнська

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