У Дніпрі відвідувачі трощать дитячий лабіринт в парку Зелений Гай (ВІДЕО)

Життя "потріпало" дитячий лабіринт в парку Зелений Гай у Дніпрі.

Відвідувачі парку Зелений Гай звернули увагу на занедбаність дитячого ігрового лабіринту. На відео, яке оприлюднили у мережі видно, що місце для ігор розвалюється на очах.

Дитячий майданчик в Зеленім Гаю. Був платний – став безплатний (і розбитий). Люди просто дивують своєю дикістю, – коментують автори відео.

Через інтенсивні дитячі ігри руйнуються декорації лабіринту.

На щастя, критичних пошкоджень немає, тому дітям поки що нічого не загрожує, але містяни звертають увагу на те, що при такому недбалому ставленні до чужого майна, вже зовсім скоро майданчик буде непридатним для відпочинку.

Читайте також:

Українська

Автор: