Чи треба учням 4 та 9 класів у Дніпрі робити нові учнівські

У міськраді відповіли, чи треба робити нові учнівські школярам, які закінчили 4 та 9 клас.

У травні в учнів 4 та 9 класів завершується термін дії учнівських – вони дійсні лише до 31 травня 2024 року. Проте поки що робити нові документи не треба. Школярі зможуть ними скористатися ще 1,5 місяця.

Аби продовжити дію учнівських, на документ нанесуть спеціальну голограмну наліпку, повідомляє “єДніпро”. Після цього діти зможуть користуватися ними до 15 липня 2024 року.

Щоб отримати цю голограмну наліпку батьки мають звернутися до класного керівника, якому вже видали ці наліпки для кожного учня.

Також батьки, в яких виникли питання, можуть звернутися на контактну лінію КП “єДніпро” за наступними номерами:

Нагадаємо, раніше ми писали, чи залишать на літо для школярів Дніпра пільги на проїзд у транспорті.

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