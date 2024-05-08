Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах

Сегодня 16:00
просмотров

В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.

Новости Днепра про В Днепре сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах

Это касается только электротранспорта – трамваев и троллейбусов.

Как сообщили в департаменте транспорта, из-за ночного массированного обстрела Украины, в очередной раз пострадала энергосистема. Сейчас существует потребность в уменьшении энергопотребления, поэтому по просьбе облэнерго с 18:00 будет сокращено количество электротранспорта на маршрутах города на 30%.

Не исключены также оперативные изменения в схемах движения или даже остановка некоторых троллейбусов или трамваев, если из-за веерных отключений остановятся тяговые подстанции.

Весь электротранспорт переведен в оперативный режим работы.

В связи с этим, по всем направлениям работы электротранспорта будет усилена работа автобусного транспорта.

Для уменьшения последствий и предотвращения дальнейших отключений потребителей просим всех жителей города в вечернее время уменьшить количество потребления электроэнергии, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укрэнерго уже предупреждали о вероятности отключения света вечером 8 мая. Электричества может не стать с 18:00 до 23:00. Энергетики просят в эти часы экономить электроэнергию. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутахУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутахРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как почти 50 лет назад в Днепре выглядел ДК Металлургов: огромное панно с рабочими и зал для дискотек
    Новости Днепра
    Сегодня 14:29
    Как почти 50 лет назад в Днепре выглядел ДК Металлургов: огромное панно с рабочими и зал для дискотек

    Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся…

    «Ящерица-патриотка»: в пригороде Днепра спасли редкого пресмыкающегося (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:45
    «Ящерица-патриотка»: в пригороде Днепра спасли редкого пресмыкающегося (ФОТО)

    В пригороде Днепра была замечена краснокнижная ящерица.

    Срочные вакансии в Днепре в мае 2024: кого ищут и за что обещают платить 35 тыс грн в месяц
    Новости Днепра
    Сегодня 12:55
    Срочные вакансии в Днепре в мае 2024: кого ищут и за что обещают платить 35 тыс грн в месяц

    Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда…

    Не смогли реанимировать: на Днепропетровщине во время пожара погибли два человека
    Новости Днепра
    Сегодня 12:41
    Не смогли реанимировать: на Днепропетровщине во время пожара погибли два человека

    В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека.

    Последние новости

    Бешеный кот на Днепропетровщине стал причиной карантина
    Бешеный кот на Днепропетровщине стал причиной карантина

    Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы сообщило о новой вспышке бешенства и ввело карантин.

    Сегодня 15:36
    7
    просмотров
    В Украине разрешили мобилизовывать заключенных, но не всех
    В Украине разрешили мобилизовывать заключенных, но не всех

    Нардепы приняли закон, согласно которому в Украине могут мобилизовывать заключенных.

    Сегодня 14:45
    3
    просмотров
    В Днепре снова аварийные работы: где нет водоснабжения
    В Днепре снова аварийные работы: где нет водоснабжения

    Проводятся аварийные работы на ТРП, в связи с чем прекращено водоснабжение на некоторых улицах города - КП "Днепрводоканал".

    Сегодня 14:32
    9
    просмотров
    Как почти 50 лет назад в Днепре выглядел ДК Металлургов: огромное панно с рабочими и зал для дискотек
    Как почти 50 лет назад в Днепре выглядел ДК Металлургов: огромное панно с рабочими и зал для дискотек

    Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся концерты, выступают артисты эстрады и театра. В Днепре количество ДК, где есть большие залы и хорошая акустика можно пересчитать по пальцам. Все эти здания были возведены десятки лет назад и…

    Сегодня 14:29
    4
    просмотров
    «Ящерица-патриотка»: в пригороде Днепра спасли редкого пресмыкающегося (ФОТО)
    «Ящерица-патриотка»: в пригороде Днепра спасли редкого пресмыкающегося (ФОТО)

    В пригороде Днепра была замечена краснокнижная ящерица.

    Сегодня 13:45
    8
    просмотров
    Срочные вакансии в Днепре в мае 2024: кого ищут и за что обещают платить 35 тыс грн в месяц
    Срочные вакансии в Днепре в мае 2024: кого ищут и за что обещают платить 35 тыс грн в месяц

    Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда срочно требуются сотрудники. Это самые разные варианты работ – от реализатора овощей до грузчика и помощника автомаляра. В большинстве своем работодатели не требуют от будущих сотрудников большого опыта работы, главное…

    Сегодня 12:55
    7
    просмотров
    Не смогли реанимировать: на Днепропетровщине во время пожара погибли два человека
    Не смогли реанимировать: на Днепропетровщине во время пожара погибли два человека

    В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека.

    Сегодня 12:41
    2
    просмотров
    В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят
    В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят

    В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.

    Сегодня 12:19
    19
    просмотров
    В Днепре возле «Мост-Сити» водитель врезался в остановку с людьми
    В Днепре возле «Мост-Сити» водитель врезался в остановку с людьми

    Появились подробности вечернего ДТП возле "Мост-Сити".

    Сегодня 12:03
    8
    просмотров
    Собака из Одессы приехала в Днепр «зайцем» в грузовике почты
    Собака из Одессы приехала в Днепр «зайцем» в грузовике почты

    Четверолапого путешественника, который ехал "зайцем", обнаружили уже в Днепре.

    Сегодня 11:21
    15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх