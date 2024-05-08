В Днепре сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах

В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.

Это касается только электротранспорта – трамваев и троллейбусов.

Как сообщили в департаменте транспорта, из-за ночного массированного обстрела Украины, в очередной раз пострадала энергосистема. Сейчас существует потребность в уменьшении энергопотребления, поэтому по просьбе облэнерго с 18:00 будет сокращено количество электротранспорта на маршрутах города на 30%.

Не исключены также оперативные изменения в схемах движения или даже остановка некоторых троллейбусов или трамваев, если из-за веерных отключений остановятся тяговые подстанции.

Весь электротранспорт переведен в оперативный режим работы.

В связи с этим, по всем направлениям работы электротранспорта будет усилена работа автобусного транспорта.

Для уменьшения последствий и предотвращения дальнейших отключений потребителей просим всех жителей города в вечернее время уменьшить количество потребления электроэнергии, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укрэнерго уже предупреждали о вероятности отключения света вечером 8 мая. Электричества может не стать с 18:00 до 23:00. Энергетики просят в эти часы экономить электроэнергию.

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