В Днепре сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах

Это касается только электротранспорта – трамваев и троллейбусов.
Как сообщили в департаменте транспорта, из-за ночного массированного обстрела Украины, в очередной раз пострадала энергосистема. Сейчас существует потребность в уменьшении энергопотребления, поэтому по просьбе облэнерго с 18:00 будет сокращено количество электротранспорта на маршрутах города на 30%.
Не исключены также оперативные изменения в схемах движения или даже остановка некоторых троллейбусов или трамваев, если из-за веерных отключений остановятся тяговые подстанции.
Весь электротранспорт переведен в оперативный режим работы.
В связи с этим, по всем направлениям работы электротранспорта будет усилена работа автобусного транспорта.
Для уменьшения последствий и предотвращения дальнейших отключений потребителей просим всех жителей города в вечернее время уменьшить количество потребления электроэнергии, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Укрэнерго уже предупреждали о вероятности отключения света вечером 8 мая. Электричества может не стать с 18:00 до 23:00. Энергетики просят в эти часы экономить электроэнергию.
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