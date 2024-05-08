“Ящірка-патріотка”: у передмісті Дніпра врятували рідкісного плазуна (ФОТО)

У передмісті Дніпра помітили червонокнижну ящірку.

Дніпряни за містом наткнулися на ящірку-патріотку. Плазуна, який має жовто-блакитне забарвлення тіла помітили на дачі. Своєю знахідкою вони поділилися в соцмережах.

На фото, яке поширили люди видно, що ящірка дійсно має патріотичне забарвлення – блакитну голову та жовте тіло. Як розповіли дніпряни, вони видалили з шиї плазуна кліщів, які йому заважали, після чого відпустили бідосю на волю.

Коментатори запідозрили, що ящірку пофарбували заради фото. Але насправді зради немає. Плазуни з таким забарвленням існують в природі.

Дніпряни спіймали зелену ящірку, яка занесена до Червоної книги України, як вразливий вид.

Зелена ящірка – що відомо

Довжина тіла дорослої ящірки досягає до 30 см, з яких 2/3 складає хвіст. На фото доросла особина. Вона має яскраво-зелений колір шкіри із численними чорними та жовтими цяточками. Черево в ящірок яскраво-жовтого кольору. Горло і шия – блакитного або яскраво-синього забарвлення.

Зелені ящірки досить рухливі, люблять побігати та поплавати. Пік їхньої активності починається у травні. Це вразливий вид, якому загрожує вимирання. Ці лазуни зовнішньо привабливі, тому їх часто відловлюють, аби потім продати для домашніх тераріумів. Саме через таку діяльність людей, з кожним роком їхня популяція скорочується.

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