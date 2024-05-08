Через дефіцит можливі відключення електроенергії по всій Україні, – Укренерго

Відключення можливі з 18:00 до 23:00!

У ніч на 8 травня росіяни завдали масованого удару по Україні – ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Це вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об’єктам енергетики, починаючи з 22 березня. Через бойові дії та атаку є знеструмлення у 9 областях.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні, тривають аварійно-відновлювальні роботи, – йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” зазначають, що сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 через дефіцит в енергосистемі можливе обмеження подачі електроенергії побутовим та промисловим споживачам по всій Україні.

Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго, – додали в компанії.

Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 23:00!

Крім того, в “Укренерго” повідомили, що через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях. А через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях.

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі не буде сьогодні світла: усі адреси.

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