На Дніпро та область знову насуваються сильні заморозки: помаранчевий рівень небезпеки

Важливе попередження!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про стихійне метеорологічне явище: 10 травня вночі та вранці на території Дніпропетровської області очікуються сильні заморозки в повітрі та на поверхні грунту 0-5°С. Рівень небезпечності – другий, помаранчевий.

10 травня вночі та вранці на території Дніпропетровської області очікуються сильні заморозки в повітрі та на поверхні грунту 0-5°С, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заморозки на Дніпропетровщині вдарили у Великодні дні. Після цього мешканці регіону почали скаржитися у мережі, що померзли фруктові дерева, картопля, розсада помідорів тощо.

Зазначимо, сьогодні на території Дніпропетровської області очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Крім того, утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

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