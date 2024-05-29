На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області.
Згідно даних, затверджених у вироку, у травні 2024 року чоловік проходив військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Згодом він отримав повістку, після чого відмовився вступати до лав військовослужбовців. Обґрунтувавши свій вчинок тим, що в нього є маленька дитина, військовозобов’язаний написав заяву про відмову від мобілізації.
Чоловік підписав угоду зі слідством та визнав свою провину.
Спочатку суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки 3 місяці. Однак потім звільнив від відбування призначеного терміну та змінив рішення – чоловіку визначили покарання у вигляді іспитового строку на 2 роки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який осквернив меморіал пам’яті захисникам.
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