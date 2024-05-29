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На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації

Сьогодні 08:33
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У Дніпропетровській області судили чоловіка, який офіційно відмовився від мобілізації після того, як отримав повістку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Згідно даних, затверджених у вироку, у травні 2024 року чоловік проходив військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Згодом він отримав повістку, після чого відмовився вступати до лав військовослужбовців. Обґрунтувавши свій вчинок тим, що в нього є маленька дитина, військовозобов’язаний написав заяву про відмову від мобілізації.

Чоловік підписав угоду зі слідством та визнав свою провину.

Спочатку суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на 3 роки 3 місяці. Однак потім звільнив від відбування призначеного терміну та змінив рішення – чоловіку визначили покарання у вигляді іспитового строку на 2 роки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який осквернив меморіал пам’яті захисникам.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізаціїУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині суд виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізаціїРусский

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