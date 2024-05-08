На Днепр и область снова надвигаются сильные заморозки: оранжевый уровень опасности

Важное предупреждение!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают о стихийном метеорологическом явлении: 10 мая ночью и утром на территории Днепропетровской области ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-5°С. Уровень опасности — второй, оранжевый.

10 мая ночью и утром на территории Днепропетровской области ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-5°С, — говорится в сообщении.

Напомним, заморозки на Днепропетровщине ударили в Пасхальные дни. После этого жители региона начали жаловаться в сети, что померзли фруктовые деревья, картофель, рассада помидоров и тому подобное.

Отметим, сегодня на территории Днепропетровской области ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Кроме того, сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

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