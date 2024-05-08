Из-за дефицита возможны отключения электроэнергии по всей Украине, — Укрэнерго

Отключения возможны с 18:00 до 23:00!

В ночь на 8 мая россияне нанесли массированный удар по Украине — враг выпустил более 50 ракет и 20 «шахедов» по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Это уже пятый массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта. Из-за боевых действий и атаки есть обесточивание в 9 областях.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Повреждения получили объекты генерации. Также российские «шахеды» повредили оборудование одного из объектов «Укрэнерго» в центральном регионе, продолжаются аварийно-восстановительные работы, — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» отмечают, что сегодня вечером с 18:00 до 23:00 из-за дефицита в энергосистеме возможно ограничение подачи электроэнергии бытовым и промышленным потребителям по всей Украине.

Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго, — добавили в компании.

Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, особенно с 18:00 до 23:00!

Кроме того, в «Укрэнерго» сообщили, что из-за непогоды на утро обесточен 31 населенный пункт в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях. А из-за боевых действий есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях.

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре не будет сегодня света: все адреса.

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