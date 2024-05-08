На Днепропетровщине балка заросла ядовитыми цветами (ФОТО)

На Днепропетровщине, к северу от Кривого Рога, балка заросла цветами, которые имеют ядовитые свойства. Это — анемона.
Фото опубликовал Анатолий Сальник в ФБ-сообществе «Природа Криворожья».
Отметим, анемона — род растений семейства лютиковые, который содержит более 60 видов, которые распространены почти космополитично, особенно в умеренном климате северного полушария. Научное название рода происходит от греч. anemos, что в переводе означает «ветер». Этим подмечена связь периода весенних ветров с цветением определенных видов рода.
Большинство видов анемон в свежем виде обладают ядовитыми свойствами. Растения содержат в себе анемонол, при распаде которого образуется анемонин. Последний обладал болеутоляющими и антиспазматическими свойствами.
Все виды анемон — декоративные растения, их успешно можно использовать для украшения парков, садов, скверов.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине заметили редкую птицу.
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