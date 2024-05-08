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На Днепропетровщине столкнулись Honda Accord и ВАЗ: водителя зажало в салоне

Сегодня 10:00
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Чрезвычайники деблокировали мужчину.

Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Honda Accord и ВАЗ: водителя зажало в салоне

Вчера, 7 мая, на линию «101» сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Сичеславской города Пятихатки Каменского района.

Спасатели оперативно прибыли на место, там они выяснили, что столкнулись два легковых автомобиля — Honda Accord и ВАЗ 21099. Водителя последней машины зажало в салоне.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Чрезвычайники деблокировали 84-летнего мужчину из поврежденного автомобиля и передали его медикам для дальнейшей госпитализации.

Обстоятельства ДТП будут устанавливать сотрудники полиции.

Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Honda Accord и ВАЗ: водителя зажало в салоне

Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Honda Accord и ВАЗ: водителя зажало в салоне

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО).

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Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Honda Accord и ВАЗ: водителя зажало в салонеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине столкнулись Honda Accord и ВАЗ: водителя зажало в салонеРусский

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