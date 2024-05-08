Окупанти завдали по Україні комбінованого удару ракетами та БпЛА: скільки цілей знищено

У ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

2 балістичні ракети «Іскандер-М»;

4 крилаті ракети «Калібр»;

45 крилатих ракет Х-101/Х-555;

1 крилату ракети «Іскандер-К»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

21 ударний БпЛА типу «Shahed-131/136».

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, до відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Противник продовжує завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об’єктах. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей, – додав Олещук.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цей масований удар.

Масований ракетний удар нациста путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більш як 20 «шахедів» по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму, – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедів.

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