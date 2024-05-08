Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та залізничну інфраструктуру: обладнання серйозно пошкоджено

У ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей.

Маємо і “прильоти”. Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Там зазначили, що це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, три енергетика загинуло, – додали в ДТЕК.

Крім того, знову під прицілом ворога була “Укрзалізниця”. Країна-терорист атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Наразі рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком, – зазначили у компанії.

Загалом, як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, ворог вночі атакував 7 регіонів України. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина.

Над ліквідацією наслідків сьогоднішніх обстрілів працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки. Задля безпеки на місці ліквідації пожеж рятувальники використовують спеціальну техніку. У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин, – зазначив Клименко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 8 ракет та 5 шахедів.

Читайте також:

Українська

Автор: