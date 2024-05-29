На Дніпропетровщині горе-мати знімала порнографію за участі 8-річного сина

У Дніпропетровській області судитимуть жінку за вчинення сексуального насильства над своїм 8-річним сином та виготовлення порнографії з його участю.

Жахливий інцидент трапився у місті Кам’янське.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури.

Жінці скерували обвинувальний акт за фактами вчинення сексуального насильства щодо малолітньої дитини та виготовлення, зберігання, збуту дитячої порнографії згідно частин 4 та 6 статті 153, а також частин 1, 3, 4 статті 301-1 Кримінального Кодексу України.

У матеріалі справи зазначається, що жінка неодноразово ґвалтувала власного восьмирічного сина та записувала на мобільний телефон. Всі записи вона завантажувала до Інтернету та продавала.

Під час проведення обшуку за місцем проживання обвинуваченої вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили більш ніж 500 фото- та відеофайлів з дитячою порнографією, у тому числі і за участі її сина, – повідомили у публікації.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

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