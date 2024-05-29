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Стало відомо, коли обмежено придатним потрібно пройти перекомісію

Сьогодні 12:36
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З'ясувалося, коли чоловікам зі статусом "обмежено придатний" потрібно пройти перекомісію та скільки часу на це дається.

Новости Днепра про Стало відомо, коли обмежено придатним потрібно пройти перекомісію

Про це повідомляє УНІАН.

Зі скасуванням статусу “обмежено придатний” військовозобов’язаним доведеться повторно пройти військово-лікарську комісію для отримання нової категорії – “придатний” або “непридатний”. 

На повторний медичний огляд почали викликати вже з 18 травня. Загалом у чоловіків із зазначеним статусом є час пройти перекомісію до 4 лютого 2025 року.

У Законі про військово-лікарську експертизу в ЗСУ зазначається, що після перекомісії призовники можуть бути “тимчасово непридатними”, у зв’язку з цим таких можуть відправити на лікування, надати відпустку або на певний час звільнити від службових обов’язків. Також чоловіки можуть отримати такі статуси:

  • непридатні до військової служби – у такому разі їх виключать із військового обліку;

  • непридатні до військової служби з повторною перекомісією через 6 або 12 місяців;

  • придатні до служби лише за деякими напрямками: у ТЦК, частинах забезпечення військ, підрозділах зв’язку, логістики чи медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах;

  • придатні до служби – таким громадянам можуть видати бойову повістку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні 17-річним юнакам можуть надсилати повістки: за якої умови.

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Новости Днепра про Стало відомо, коли обмежено придатним потрібно пройти перекомісіюУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, коли обмежено придатним потрібно пройти перекомісіюРусский

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