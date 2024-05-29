Стало відомо, коли обмежено придатним потрібно пройти перекомісію

Про це повідомляє УНІАН.
Зі скасуванням статусу “обмежено придатний” військовозобов’язаним доведеться повторно пройти військово-лікарську комісію для отримання нової категорії – “придатний” або “непридатний”.
На повторний медичний огляд почали викликати вже з 18 травня. Загалом у чоловіків із зазначеним статусом є час пройти перекомісію до 4 лютого 2025 року.
У Законі про військово-лікарську експертизу в ЗСУ зазначається, що після перекомісії призовники можуть бути “тимчасово непридатними”, у зв’язку з цим таких можуть відправити на лікування, надати відпустку або на певний час звільнити від службових обов’язків. Також чоловіки можуть отримати такі статуси:
непридатні до військової служби – у такому разі їх виключать із військового обліку;
непридатні до військової служби з повторною перекомісією через 6 або 12 місяців;
придатні до служби лише за деякими напрямками: у ТЦК, частинах забезпечення військ, підрозділах зв’язку, логістики чи медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах;
придатні до служби – таким громадянам можуть видати бойову повістку.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні 17-річним юнакам можуть надсилати повістки: за якої умови.
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