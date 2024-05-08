Житель Кривого Рогу за гроші допомагав РФ наводити ракети на своє рідне місто

Зрадника, який допомагав наводити ракети, затримали в Кривому Розі.

Спецслужби затримали зрадника-криворіжця.

27-річний криворіжець вишукував позиції ППО, передавав своєму російському куратору локації, де розташовані радіолокаційні комплекси та зенітні установки, що обороняють місто та Криворізький район.

Молодик відмічав також локації розташування блокпостів та ремонтних баз ЗСУ. Дії зрадника координував так званий “воєнкор” з РФ.

Аби дізнатися інформацію, чоловік об’їжджав місцевість та шукав, де стоять ракетні комплекси. Отримані дані передавав воєнкору. СБУ затримали зрадника на гарячому, коли той якраз робив відмітки на карті, щоб потім надіслати куратору виконану роботу.

Як з’ясували в СБУ, 27-річного жителя Кривого Рогу завербували після того, як помітили його в коментарях одного проросійського ресурсу. Росіяни запропонували йому підробіток.

Вдома у ждуна знайшли автомат АК-47 з глушником та набоями. Вилучили також телефон із картами, помітками та записами роботи. Зраднику загрожує до 12 років тюрми.

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