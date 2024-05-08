Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной город

Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной город

Сегодня 10:30
просмотров

Предателя, помогавшего наводить ракеты, задержали в Кривом Роге.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной город

Спецслужбы задержали криворожца-предателя.

27-летний криворожец выискивал позиции ПВО, передавал своему российскому куратору локации, где расположены радиолокационные комплексы и зенитные установки, защищающие город и Криворожский район.

Молодой человек отмечал также локации расположения блокпостов и ремонтных баз ВСУ. Действия предателя координировал так называемый «военкор» из РФ.

Чтобы узнать информацию, мужчина объезжал местность и искал, где стоят ракетные комплексы. Полученные данные передавал военкору. СБУ задержали предателя с поличным, когда тот как раз делал отметки на карте, чтобы потом отправить куратору проделанную работу.

Как выяснилось в СБУ, 27-летнего жителя Кривого Рога завербовали после того, как заметили его в комментариях одного пророссийского ресурса. Россияне предложили ему подработку и он согласился.

Дома у ждуна нашли автомат АК-47 с глушителем и патронами. Извлекли телефон с картами, пометками и записями работы. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.

Новости Днепра про Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной город

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной городУкраїнська Новости Днепра про Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной городРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят
    Новости Днепра
    Сегодня 12:19
    В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят

    В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.

    На 7 улицах Днепра отключили воду: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 11:13
    На 7 улицах Днепра отключили воду: адреса

    КП "Днепропроводоканал" сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах…

    Коломойский получил новое подозрение в заказе умышленного убийства
    Новости Днепра
    Сегодня 10:41
    Коломойский получил новое подозрение в заказе умышленного убийства

    Украинскому олигарху Игорю Коломойскому было выдвинуто подозрение в заказе умышленного…

    В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них — 6-летний ребенок
    Новости Днепра
    Вчера 20:43
    В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них — 6-летний ребенок

    Два района были под атакой 7 мая.

    Последние новости

    В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят
    В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят

    В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.

    Сегодня 12:19
    7
    просмотров
    Собака из Одессы приехала в Днепр «зайцем» в грузовике почты
    Собака из Одессы приехала в Днепр «зайцем» в грузовике почты

    Четверолапого путешественника, который ехал "зайцем", обнаружили уже в Днепре.

    Сегодня 11:21
    6
    просмотров
    На 7 улицах Днепра отключили воду: адреса
    На 7 улицах Днепра отключили воду: адреса

    КП "Днепропроводоканал" сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах Днепра.

    Сегодня 11:13
    9
    просмотров
    Чемпионат Украины на грани срыва: игрока ФК «Хуст» забрали работники ТЦК
    Чемпионат Украины на грани срыва: игрока ФК «Хуст» забрали работники ТЦК

    Одного из главных игроков футбольной команды "Хуст" Николая Сираша забрали работники ТЦК прямо с закарпатского вокзала.

    Сегодня 10:03
    10
    просмотров
    Погода на 8 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 8 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    8
    просмотров
    Снес остановку и протаранил другое авто: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)
    Снес остановку и протаранил другое авто: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

    В Днепре вечером 7 мая произошло ДТП на съезде с Нового моста.

    Вчера 22:05
    9
    просмотров
    Житель Днепра убил своего товарища, в чьей квартире гостил
    Житель Днепра убил своего товарища, в чьей квартире гостил

    В Днепре мужчина убил своего товарища.

    Вчера 21:26
    37
    просмотров
    В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них — 6-летний ребенок
    В Днепропетровской области из-за дронов-камикадзе пострадали 6 человек, среди них — 6-летний ребенок

    Два района были под атакой 7 мая.

    Вчера 20:43
    3
    просмотров
    «От лица осталась большая рана и правый глаз»: в Днепре спасают тяжелораненого военного
    «От лица осталась большая рана и правый глаз»: в Днепре спасают тяжелораненого военного

    В Днепре спасли военного из Першотравенска.

    Вчера 20:06
    6
    просмотров
    В Днепре улей с роем пчел свалился на припаркованный автомобиль (ВИДЕО)
    В Днепре улей с роем пчел свалился на припаркованный автомобиль (ВИДЕО)

    В Днепре улей, который был перенаселен пчелами, свалился на припаркованный автомобиль.

    Вчера 19:24
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх