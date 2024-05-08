Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной город

Спецслужбы задержали криворожца-предателя.
27-летний криворожец выискивал позиции ПВО, передавал своему российскому куратору локации, где расположены радиолокационные комплексы и зенитные установки, защищающие город и Криворожский район.
Молодой человек отмечал также локации расположения блокпостов и ремонтных баз ВСУ. Действия предателя координировал так называемый «военкор» из РФ.
Чтобы узнать информацию, мужчина объезжал местность и искал, где стоят ракетные комплексы. Полученные данные передавал военкору. СБУ задержали предателя с поличным, когда тот как раз делал отметки на карте, чтобы потом отправить куратору проделанную работу.
Как выяснилось в СБУ, 27-летнего жителя Кривого Рога завербовали после того, как заметили его в комментариях одного пророссийского ресурса. Россияне предложили ему подработку и он согласился.
Дома у ждуна нашли автомат АК-47 с глушителем и патронами. Извлекли телефон с картами, пометками и записями работы. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.
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