Колії, що сполучають Київ з Дніпром, капітально відремонтують

Укрзалізниця відремонтує колії, які сполучають Київ з Дніпром та ще трьома українських містами.

Японське агенство міжнародного співробітництва (JICA) передало Укрзалізниці першу партію з 25 тис. тонн рейок. Їх використають для капітального ремонту колій 1520 мм. Зокрема відновлять основні магістралі на напрямках Київ — Дніпро, Київ – Львів, Київ – Одеса, Київ – Ужгород.

Про це повідомили в пресслужбі АТ “Укрзалізниця”.

Сертифікат на рейки вручив голові АТ “Укрзалізниця” Євгену Лященку Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі в рамках “Програми екстреного відновлення”.

“Сьогодні від імені Уряду Японії раді передати Укрзалізниці 25 тис. тонн високоякісних рейок японського виробництва. Це еквівалентно 190 км залізничного шляху. Ці ресурси закуплені й відправлені через JICA для зміцнення стійкості залізничної мережі України, щоб у подальшому сприяти відновленню та економічному зростанню завдяки збільшенню потоку людей та вантажів”, – зазначив Мацуда Кунінорі.

В АТ “Укрзалізниця” додали, що перша партія рейок вже прибула та відвантажена на станції Мостиська. Усі 25 тис. тонн рейок надійдуть в Україну до кінця 2024 року.

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