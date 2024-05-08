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  • Багатогодинна тривога: на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедів

Багатогодинна тривога: на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедів

Сьогодні 08:09
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Уночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами типу "Shahed-131/136" і різними видами ракет.

Новости Днепра про Багатогодинна тривога: на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедів

Оборонці неба збили над областю 4 ракети та 5 шахедів.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Дякую захисникам і захисницям, які трощать вороже залізяччя. На варті – вдень і вночі, – додав він.

Крім того, від вечора ворог гатив по Нікопольщині 5 разів. Обстрілював з артилерії та бив дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 2 авто, гараж, газогін, лінія електропередач.

Новости Днепра про Багатогодинна тривога: на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедів

Новости Днепра про Багатогодинна тривога: на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедів

Новости Днепра про Багатогодинна тривога: на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедів

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Новости Днепра про Багатогодинна тривога: на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедівУкраїнська

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