Багатогодинна тривога: на Дніпропетровщині вночі оборонці збили 4 ракети та 5 шахедів

Оборонці неба збили над областю 4 ракети та 5 шахедів.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Дякую захисникам і захисницям, які трощать вороже залізяччя. На варті – вдень і вночі, – додав він.
Крім того, від вечора ворог гатив по Нікопольщині 5 разів. Обстрілював з артилерії та бив дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, 2 авто, гараж, газогін, лінія електропередач.
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