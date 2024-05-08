На Дніпропетровщині зіткнулися Honda Accord та ВАЗ: водія затисло в салоні

Надзвичайники деблокували чоловіка.

Учора, 7 травня, на лінію «101» повідомили про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Січеславській міста П’ятихатки Кам’янського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони з’ясували, що зіткнулися два легкових автомобілі – Honda Accord та ВАЗ 21099. Водія останньої автівки затисло в салоні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Надзвичайники деблокували 84-річного чоловіка з пошкодженого автомобіля та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на зʼїзді з Нового мосту сталася ДТП (ВІДЕО).

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