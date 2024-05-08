На Дніпропетровщині зіткнулися Honda Accord та ВАЗ: водія затисло в салоні

Учора, 7 травня, на лінію «101» повідомили про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Січеславській міста П’ятихатки Кам’янського району.
Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони з’ясували, що зіткнулися два легкових автомобілі – Honda Accord та ВАЗ 21099. Водія останньої автівки затисло в салоні.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Надзвичайники деблокували 84-річного чоловіка з пошкодженого автомобіля та передали його медикам для подальшої госпіталізації.
Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на зʼїзді з Нового мосту сталася ДТП (ВІДЕО).
Читайте також:
Автор:
У ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Україні…
Зрадника, який допомагав наводити ракети, затримали в Кривому Розі.
Важлива будь-яка інформація!
У ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Україні…