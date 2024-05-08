Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині зіткнулися Honda Accord та ВАЗ: водія затисло в салоні

Сьогодні 10:00
просмотров

Надзвичайники деблокували чоловіка.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися Honda Accord та ВАЗ: водія затисло в салоні

Учора, 7 травня, на лінію «101» повідомили про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Січеславській міста П’ятихатки Кам’янського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце, там вони з’ясували, що зіткнулися два легкових автомобілі – Honda Accord та ВАЗ 21099. Водія останньої автівки затисло в салоні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Надзвичайники деблокували 84-річного чоловіка з пошкодженого автомобіля та передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися Honda Accord та ВАЗ: водія затисло в салоні

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися Honda Accord та ВАЗ: водія затисло в салоні

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на зʼїзді з Нового мосту сталася ДТП (ВІДЕО).

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зіткнулися Honda Accord та ВАЗ: водія затисло в салоніУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та залізничну інфраструктуру: обладнання серйозно пошкоджено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК та залізничну інфраструктуру: обладнання серйозно пошкоджено

    У ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Україні…

    Житель Кривого Рогу за гроші допомагав РФ наводити ракети на своє рідне місто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:30
    Житель Кривого Рогу за гроші допомагав РФ наводити ракети на своє рідне місто

    Зрадника, який допомагав наводити ракети, затримали в Кривому Розі.

    На Дніпропетровщині поліція розшукує 14-річного хлопця: прикмети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:13
    На Дніпропетровщині поліція розшукує 14-річного хлопця: прикмети

    Важлива будь-яка інформація!

    Окупанти завдали по Україні комбінованого удару ракетами та БпЛА: скільки цілей знищено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:50
    Окупанти завдали по Україні комбінованого удару ракетами та БпЛА: скільки цілей знищено

    У ніч на 8 травня російські окупанти завдали по Україні…

    Наверх