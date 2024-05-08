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  • Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и железнодорожную инфраструктуру: оборудование серьезно повреждено

Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и железнодорожную инфраструктуру: оборудование серьезно повреждено

Сегодня 10:37
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В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА.
Новости Днепра про Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и железнодорожную инфраструктуру: оборудование серьезно повреждено

Фото условное.

В целом враг применил 76 средств воздушного нападения — 55 ракет и 21 ударный беспилотник. К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей.

Есть и «прилеты». Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Последний раз враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли, — добавили в ДТЭК.

Новости Днепра про Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и железнодорожную инфраструктуру: оборудование серьезно повреждено

Кроме того, снова под прицелом врага была «Укрзализныця». Страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Сейчас движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами. Остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику, — отметили в компании.

Новости Днепра про Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и железнодорожную инфраструктуру: оборудование серьезно повреждено

В целом, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, враг ночью атаковал 7 регионов Украины. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, около 30 жилых домов, общественный транспорт, автомобили. В Запорожье повреждено здание пожарно-спасательной части. В Киевской области пострадали два человека, в Кировоградской области — один ребенок.

Над ликвидацией последствий сегодняшних обстрелов работают 350 спасателей и 100 единиц специализированной техники. Для безопасности на месте ликвидации пожаров спасатели используют специальную технику. В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне россия в очередной раз продемонстрировала миру свою террористическую сущность. Следователи полиции фиксируют каждое военное преступление, — отметил Клименко.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ночью защитники сбили 8 ракет и 5 шахедов.

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Новости Днепра про Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и железнодорожную инфраструктуру: оборудование серьезно поврежденоУкраїнська Новости Днепра про Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и железнодорожную инфраструктуру: оборудование серьезно поврежденоРусский

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