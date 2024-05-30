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В Днепре показали, как может выглядеть проспект Науки после ремонта

Сегодня 15:04
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В Днепре в будущем могут перевоплотить проспект Науки.

Новости Днепра про В Днепре показали, как может выглядеть проспект Науки после ремонта

Урбанисты Днепра показали, как можно перевоплотить верхнюю часть проспекта Науки (от парка Гагарина до кольца) в комфортабельную городскую улицу. Сейчас там повреждены тротуары, где паркуются водители. Однако это можно исправить. 

Об этом сообщили в телеграмм-канале Urban Dnipro.

“Проспект имеет прекрасную перспективу для развития, потому что здесь на удивление сохранилось много взрослых деревьев, посреди проезжей части широкая зеленая полоса, застройка малоэтажная, широкие тротуары. Ввиду дефицита мест для отдыха в Днепре, переосмысление уличного пространства может эффективно решить эту проблему”, — говорится в сообщении Urban Dnipro.

В сообществе предложили следующую концепцию:

  • Ширина тротуаров с обеих сторон позволяет устроить 2-сторонние велодорожки;
  • В узких местах велодорожка превращается в велопешеходную зону (таких мест немного);
  • Проезжая часть от велодорожки с тротуаром отделяется сплошной полосой озеленения;
  • Сам тротуар минимум 3 метра в ширину;
  • Пространство между тротуаром и фасадами используется для устройства местных мест отдыха;
  • Хаотична парковка и езда по тротуарам делается невозможным.

Также показали, как проспект может выглядеть в будущем:

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