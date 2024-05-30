В Днепре бесплатно помогают детям с нарушениями психического и физического развития: адрес

Детям помогают в «Службе раннего вмешательства» Центра социальной поддержки детей и семей «Доверие». Там с ними работает логопед, дефектолог, невролог, психолог, специалист по физической реабилитации. Также при необходимости можно получить и другие услуги — экстренное вмешательство, социальную адаптацию, интеграцию и реинтеграцию в общество, консультирование, реабилитацию, представительство интересов семей в государственных органах, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Бесплатную помощь могут получить днепряне и ВПЛ, имеющие детей до 4 лет с нарушениями психического и физического развития, инвалидностью и/или особыми образовательными потребностями. Городская служба раннего вмешательства работает по адресу: ул. Тополина, 33 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Получить консультацию можно по телефону: (097) 420-29-20.
По словам заведующей отделением «Службы раннего вмешательства», в 2024 году помогли 46 семьям.
“Зачастую обращаются с проблемами речи. Очень важно, если есть определенные подозрения, что у ребенка есть те или иные нарушения, обращаться за помощью как можно раньше. Кое-где потерянное время очень трудно наверстать. В прошлом году мы оказали помощь 66 семьям. В 2024 году помощь уже получили 46 семей», – рассказала Маргарита Беляева.
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