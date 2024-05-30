В Днепропетровской области женщина 33 года жила со старым советским паспортом

В Кривом Роге в отдел ГУ ГТС в Днепропетровской области обратилась женщина, которая все это время, несмотря на то, что Украина уже 33 года независимое государство, жила с советским паспортом, выданным ей в 1991 году.
Наталья родом из Херсонской области, но сейчас живет в Кривом Роге. Женщина решила сменить старый паспорт на новый биометрический документ. Отсутствие нового паспорта мешало ему получать социальные выплаты и помощь, официально трудоустроиться и пользоваться банковскими услугами.
Миграционники Днепропетровщины отмечают, что это не первый раз, когда к ним обращаются, чтобы заменить старый советский паспорт биометрическим спустя почти 30 лет.
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