В Днепропетровской области разработали серию аудио уроков английского языка для людей с нарушением зрения

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
Разработанные материалы были переданы Днепровскому учебно-производственному предприятию Украинского общества слепых.
Сегодняшнюю встречу посвятили теме безбарьерности. Чрезвычайно важной, особенно сейчас. И это не только о пандусе. Работаем в разных направлениях. Стремимся сделать еще доступнее для жителей разные сферы. Должны учитывать потребности людей с инвалидностью во время благоустройства улиц, общественных мест, образовательного пространства, – отметила заместитель начальника Днепропетровской ОВ Надежда Задорожная.
Сообщается, что разработанный курс состоит из десяти аудио уроков на подобные темы: семья, животные, время года, школа и т.д. Продолжительность каждого 10 минут. Занятие состоит из нескольких частей – теория, практика, повторение.
Это наша совместная инициатива с департаментом социальной защиты населения ОВА. Целью было создание возможностей для людей с нарушениями зрения учить иностранный язык. Все материалы адаптированы, доступны и интерактивны. Уроки можно слушать в транспорте, на прогулке, дома, – сообщила начальник отдела Центра социальной помощи и поддержки Дарья Гребенюк.
Также известно, что в области планируют создать еще один проект – тренировку по скандинавской ходьбе для людей с нарушениями зрения.
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