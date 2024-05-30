Как будет работать ботанический сад в Днепре в июне: график и цены

В июне Ботанический сад ДНУ в Днепре будет работать в обычном режиме.

Как сообщили на официальной странице Ботсада ДНУ в Instagram, сад будет открыт по будням с 09:00 до 15:00. Посетители могут прогуляться по территории и в первой половине дня посетить теплицу. Вход с улицы Бронетанковая 1а.

Стоимость билетов:

для взрослых – полный 45 грн, льготный 15грн;

для детей от 7 до 14 лет — полный 15грн, льготный 9 грн;

дети до 7 лет – бесплатно.

Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.

Также запланирована одна рабочая суббота. В этот день ботсад и оранжерея будут работать с 10:00 до 16:00. Теплица – до 15:00.

В Ботсаде сейчас цветут розы, тюльпановое дерево, вейгела, кольвиция, чубушник и другие растения.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появился огород.

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