Как будет работать ботанический сад в Днепре в июне: график и цены

Как сообщили на официальной странице Ботсада ДНУ в Instagram, сад будет открыт по будням с 09:00 до 15:00. Посетители могут прогуляться по территории и в первой половине дня посетить теплицу. Вход с улицы Бронетанковая 1а.
Стоимость билетов:
Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.
Также запланирована одна рабочая суббота. В этот день ботсад и оранжерея будут работать с 10:00 до 16:00. Теплица – до 15:00.
В Ботсаде сейчас цветут розы, тюльпановое дерево, вейгела, кольвиция, чубушник и другие растения.
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра появился огород.
Читайте также:
Автор:
Вчера, 29 мая, патрульные полиции Днепра спасли человека.
Заброшенную часть улицы Пастера могут кардинально преобразовать.
Теперь в центре Днепра есть маленький огород.
Днепровские спортсмены получили серебряные и золотые награды на Чемпионате Украины.
Вчера, 29 мая, патрульные полиции Днепра спасли человека.
Заброшенную часть улицы Пастера могут кардинально преобразовать.
За нарушение правил военного учета военнообязанным женщинам грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Теперь в центре Днепра есть маленький огород.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации. Разработанные материалы были переданы Днепровскому учебно-производственному предприятию Украинского общества слепых. Сегодняшнюю встречу посвятили теме безбарьерности. Чрезвычайно важной, особенно сейчас. И это не только о пандусе. Работаем в разных направлениях. Стремимся сделать еще…
Днепровские спортсмены получили серебряные и золотые награды на Чемпионате Украины.
В Днепропетровской области неизвестный проник в дом пожилой женщины и избил ее топором.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предоставил информацию о ночных взрывах на Днепропетровщине.
Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре останутся сегодня без света.
Хорошего дня, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!