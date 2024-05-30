На Днепропетровщине мать троих детей трижды ловили на воровстве почти 100 шоколадок

Жительницу Каменского дважды ловили за воровство шоколада.

Об этом говорится в приговоре Баглийского районного суда г. Днепродзержинск (название не декоммунизировано) обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений.

В материалах дела речь идет о жительнице Каменского, которая уже имела судимость, но снова попала в поле зрения правоохранителей, украв бытовую технику и десятки шоколадок.

Трижды маму троих детей ловила охрана магазинов с ворованными вещами и продуктами, которые она пыталась вынести, не оплатив. Первый раз она вынесла из магазина:

набор станков для бритья

блендер

овощерезку

миксер

нож

солнцезащитные очки

компьютерную мышь

брелок

шоколадку и кофе

Женщине повезло, и она смогла вынести все эти товары мимо кассы. Украденное – сдала в ломбард.

Через некоторое время в магазине по адресу проспект Свободы, 62 обвиняемая украла 46 шоколадок на общую сумму почти 1400 грн. Сладости запихнула в свой рюкзак и пыталась выйти из магазина, однако на этот раз ее остановили охранники.

На этом женщина не остановилась и повторила попытку кражи, но в другом магазине по проспекту Свободы, 84. В «Авроре» она положила в свою сумку 33 шоколадки на сумму 522 грн.

Охранники поймали женщину «на горячем», но жительница Каменского не оставила попытки украсть сладости и в этом же магазине пыталась пронести мимо кассы 10 шоколадок на сумму 1282 грн, но была остановлена ​​работниками магазина.

Среди других преступлений, совершенных обвиняемой, кража телефона у своей матери. Кроме этого, подозреваемая избила родственницу деревянной ножкой от стула.

В суде женщина свою вину признала полностью. Ей назначен наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы.

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