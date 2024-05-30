Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине мать троих детей трижды ловили на воровстве почти 100 шоколадок

На Днепропетровщине мать троих детей трижды ловили на воровстве почти 100 шоколадок

Сегодня 12:13
просмотров

Жительницу Каменского дважды ловили за воровство шоколада.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мать троих детей трижды ловили на воровстве почти 100 шоколадок

Об этом говорится в приговоре Баглийского районного суда г. Днепродзержинск (название не декоммунизировано) обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений.

В материалах дела речь идет о жительнице Каменского, которая уже имела судимость, но снова попала в поле зрения правоохранителей, украв бытовую технику и десятки шоколадок.

Трижды маму троих детей ловила охрана магазинов с ворованными вещами и продуктами, которые она пыталась вынести, не оплатив. Первый раз она вынесла из магазина:

  • набор станков для бритья
  • блендер
  • овощерезку
  • миксер
  • нож
  • солнцезащитные очки
  • компьютерную мышь
  • брелок
  • шоколадку и кофе

Женщине повезло, и она смогла вынести все эти товары мимо кассы. Украденное – сдала в ломбард.

Через некоторое время в магазине по адресу проспект Свободы, 62 обвиняемая украла 46 шоколадок на общую сумму почти 1400 грн. Сладости запихнула в свой рюкзак и пыталась выйти из магазина, однако на этот раз ее остановили охранники.

На этом женщина не остановилась и повторила попытку кражи, но в другом магазине по проспекту Свободы, 84. В «Авроре» она положила в свою сумку 33 шоколадки на сумму 522 грн.

Охранники поймали женщину «на горячем», но жительница Каменского не оставила попытки украсть сладости и в этом же магазине пыталась пронести мимо кассы 10 шоколадок на сумму 1282 грн, но была остановлена ​​работниками магазина.

Среди других преступлений, совершенных обвиняемой, кража телефона у своей матери. Кроме этого, подозреваемая избила родственницу деревянной ножкой от стула.

В суде женщина свою вину признала полностью. Ей назначен наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине мать троих детей трижды ловили на воровстве почти 100 шоколадокУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мать троих детей трижды ловили на воровстве почти 100 шоколадокРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Над Днепром снова зафиксировали необычное оптическое явление: что это значит
    Новости Днепра
    Сегодня 13:21
    Над Днепром снова зафиксировали необычное оптическое явление: что это значит

    В этом году в Днепре несколько раз наблюдали за солнечным…

    В Днепропетровской области разработали серию аудио уроков английского языка для людей с нарушением зрения
    Новости Днепра
    Сегодня 10:14
    В Днепропетровской области разработали серию аудио уроков английского языка для людей с нарушением зрения

    Об этом говорится в приговоре Баглийского районного суда г. Днепродзержинск…

    На Днепропетровщине задержали мужчину, избившего пожилую женщину топором
    Новости Днепра
    Сегодня 08:16
    На Днепропетровщине задержали мужчину, избившего пожилую женщину топором

    В Днепропетровской области неизвестный проник в дом пожилой женщины и…

    В Днепре ночью раздались взрывы: официальная информация от главы ОВА
    Новости Днепра
    Сегодня 07:51
    В Днепре ночью раздались взрывы: официальная информация от главы ОВА

    Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предоставил информацию о ночных взрывах…

    Последние новости

    В Днепре на Янтарной уже более 6 месяцев слышат крики женщины и детей: соседи просят о помощи
    В Днепре на Янтарной уже более 6 месяцев слышат крики женщины и детей: соседи просят о помощи

    За прошедшие сутки в социальных сетях распространили видео, на которых слышны крики детей и женщины.

    Сегодня 13:48
    2
    просмотров
    В Днепре бесплатно помогают детям с нарушениями психического и физического развития: адрес
    В Днепре бесплатно помогают детям с нарушениями психического и физического развития: адрес

    В Днепре дети с нарушениями психического и физического развития и особыми образовательными потребностями могут бесплатно получить помощь от врачей и других специалистов.

    Сегодня 13:24
    1
    просмотров
    Над Днепром снова зафиксировали необычное оптическое явление: что это значит
    Над Днепром снова зафиксировали необычное оптическое явление: что это значит

    В этом году в Днепре несколько раз наблюдали за солнечным галом, сегодня его снова зафиксировали в небе над городом.

    Сегодня 13:21
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области женщина 33 года жила со старым советским паспортом
    В Днепропетровской области женщина 33 года жила со старым советским паспортом

    Через 33 года жительница Херсона сменила свой старый советский паспорт на ID-карту.

    Сегодня 12:51
    4
    просмотров
    ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 га
    ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 га

    Жилмассив Красный Камень – один из самых популярных в Днепре. Он, как и набережная был намыт на берегу реки в начале 1970-х годов. Красный Камень является одним из первых жилмассивов города.

    Сегодня 12:32
    0
    просмотров
    Как будет работать ботанический сад в Днепре в июне: график и цены
    Как будет работать ботанический сад в Днепре в июне: график и цены

    В июне Ботанический сад ДНУ в Днепре будет работать в обычном режиме.

    Сегодня 12:27
    3
    просмотров
    В Днепре на рынке на ж/м Тополь человек потерял сознание
    В Днепре на рынке на ж/м Тополь человек потерял сознание

    Вчера, 29 мая, патрульные полиции Днепра спасли человека.

    Сегодня 11:48
    5
    просмотров
    В Днепре могут превратить улицу Пастера: что предлагают
    В Днепре могут превратить улицу Пастера: что предлагают

    Заброшенную часть улицы Пастера могут кардинально преобразовать.

    Сегодня 11:28
    2
    просмотров
    В Украине за необновление данных женщинам будут выписывать штраф: что известно
    В Украине за необновление данных женщинам будут выписывать штраф: что известно

    За нарушение правил военного учета военнообязанным женщинам грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

    Сегодня 10:53
    3
    просмотров
    В центре Днепра появился огород
    В центре Днепра появился огород

    Теперь в центре Днепра есть маленький огород.

    Сегодня 10:28
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх