На Днепропетровщине мать троих детей трижды ловили на воровстве почти 100 шоколадок

Об этом говорится в приговоре Баглийского районного суда г. Днепродзержинск (название не декоммунизировано) обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений.
В материалах дела речь идет о жительнице Каменского, которая уже имела судимость, но снова попала в поле зрения правоохранителей, украв бытовую технику и десятки шоколадок.
Трижды маму троих детей ловила охрана магазинов с ворованными вещами и продуктами, которые она пыталась вынести, не оплатив. Первый раз она вынесла из магазина:
Женщине повезло, и она смогла вынести все эти товары мимо кассы. Украденное – сдала в ломбард.
Через некоторое время в магазине по адресу проспект Свободы, 62 обвиняемая украла 46 шоколадок на общую сумму почти 1400 грн. Сладости запихнула в свой рюкзак и пыталась выйти из магазина, однако на этот раз ее остановили охранники.
На этом женщина не остановилась и повторила попытку кражи, но в другом магазине по проспекту Свободы, 84. В «Авроре» она положила в свою сумку 33 шоколадки на сумму 522 грн.
Охранники поймали женщину «на горячем», но жительница Каменского не оставила попытки украсть сладости и в этом же магазине пыталась пронести мимо кассы 10 шоколадок на сумму 1282 грн, но была остановлена работниками магазина.
Среди других преступлений, совершенных обвиняемой, кража телефона у своей матери. Кроме этого, подозреваемая избила родственницу деревянной ножкой от стула.
В суде женщина свою вину признала полностью. Ей назначен наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы.
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