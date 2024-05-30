На Днепропетровщине задержали мужчину, избившего пожилую женщину топором

Об этом сообщили в Главном управлении полиции Днепропетровской области.
Событие произошло утром 28 мая в городе Апостолово Криворожского района. По предварительной информации, мужчина проник в дом 65-летней жительницы, забывшей закрыть дверь, напал на нее с топором и завладел имуществом.
В ходе расследования стражи порядка установили личность мужчины — 49-летний горожанин. Его задержали и изъяли орудие преступления.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и следователями доложено ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.
О состоянии потерпевшей пока не сообщается.
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