В Днепре на Янтарной уже более 6 месяцев слышат крики женщины и детей: соседи просят о помощи

Об этом писал Днепр Оперативный 29 мая в своем Telegram-канале со ссылкой на комментарий очевидцев:
Помогите. уже более 6 месяцев на улице Янтарной 75А, мужчина бьет детей и женщину. Дети очень сильно кричат от боли. Это невозможно слышно. Сегодня в 3 ночи снова был страшный крик детей видео которое вам даю это малейшая часть того шока который я переживала. Вызвали полицию, соседи говорят, что даже звонили в органы опеки, но все безрезультатно. Это все продолжается около полугода. Очень жаль детей. Их никогда не видели на улице, они каждый день плачут в квартире. Что нужно, чтобы этим делом занялись, чтобы кого-то нашли мертвым?
К публикации было прикреплено видео, на котором слышны крики детей.
Корреспонденты dnepr.info получили комментарий насчет этой ситуации от спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:
29 мая женщина обратилась с заявлением в полицию о нанесении ей телесных повреждений сожителем. Правоохранители открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации — ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Также отмечается, что уже с начала года правоохранители выносили срочно запретительное предписание и составляли протоколы в отношении 29-летнего мужчины по статье 173-2. Украины. О происшествии правоохранители сообщили о социальной службе.
О состоянии детей и женщин не сообщается.
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