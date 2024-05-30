Над Днепром снова зафиксировали необычное оптическое явление: что это значит

Журналисты dnepr.info решили разобраться, с чем может быть связано появление этого явления.
С научной точки зрения, солнечное гало — это феномен, очень похожий на радугу, которую мы видим во время весенних и летних дождей. Однако радугу почти невозможно увидеть в холодное время года, чего нельзя сказать о солнечном гало. Кстати, сходство между радугой и солнечным галом можно заметить, если присмотреться – внутреннее кольцо первого явления имеет красноватый оттенок, а внешнее – голубой.
Эти два явления отличаются тем, что радуга образуется посредством преломления солнечного света в каплях воды, а солнечное гало – благодаря хрусталикам льда в форме шестигранной формы, которые находятся в атмосфере. При попадании солнечного или лунного света на эти хрусталики лучи изгибаются, изменяя свое направление. В результате мы наблюдаем кольцо вокруг Солнца или Луны. Учтите, что эти хрусталики могут находиться в атмосфере летом, ведь на больших высотах температура воздуха всегда ниже нуля. Так что, если на высоких уровнях атмосферы присутствует вода, она там исключительно в твердом виде.
Согласно народным приметам гало иногда связывают с грядущим ухудшением погодных условий. Обычно к местности, где его видели, потом приблизится дождь или снег.
Кстати, такой феномен иногда считают знаком победы добра над злом.
Ранее мы уже писали о том, что в небе над Днепром зафиксировали интересное оптическое явление, и рассказали, что не всегда следует верить народным приметам, ведь данный феномен может появляться около 70-120 раз в год и не всегда после него ожидаются дожди.
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