В Днепре находится уникальное озеро с розовой водой

В пределах города Днепр есть несколько озер. Находятся они рядом с частным сектором и многоэтажками. Одно из таких озер находится в Амур-Нижнеднепровского района. Называется оно Шпаковое и вытекает из другого водоема – озера Чередницкого, что находится на границе города. На одном берегу Шпакового расположен лес и кладбище, на другом – частный сектор.

Журналисты dnepr.info узнали историю этого озера.

Писатель Олесь Гончар называл дельту озера Приднепровской Венецией. На озере можно встретить ондатр, выдр, лягушек, уток и даже цаплей, в самом озере водится лещ, плотва, карп, окунь и карась.

На озере в теплое время года можно встретить отдыхающих и круглый год – рыбаков. Шпаковое не очень глубокое – всего 5 метров и с каждым годом оно мелеет. В 2012 году оно сильно высохло, что привело к гибели «жителей» озера.

С тех пор в озере регулярно проводятся работы по углублению дна. Но из-за того, что Шпаковое такое мелкое летом в нем хорошо прогревается вода, а это в свою очередь приводит к тому, что в жаркую погоду тут начинают активно расти водоросли. Из-за этого вода в озере становится плохого качества и вокруг стоит неприятный запах.

Также эти водоросли придают воде озера необычный розоватый оттенок.

Выглядит это весьма необычно, но вот купаться в такой воде невозможно.

Сейчас озеро снова в разы уменьшилось, местные как могут пытаются восстановить его.

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