В Днепре находится уникальное озеро с розовой водой

Журналисты dnepr.info узнали историю этого озера.
Писатель Олесь Гончар называл дельту озера Приднепровской Венецией. На озере можно встретить ондатр, выдр, лягушек, уток и даже цаплей, в самом озере водится лещ, плотва, карп, окунь и карась.
На озере в теплое время года можно встретить отдыхающих и круглый год – рыбаков. Шпаковое не очень глубокое – всего 5 метров и с каждым годом оно мелеет. В 2012 году оно сильно высохло, что привело к гибели «жителей» озера.
С тех пор в озере регулярно проводятся работы по углублению дна. Но из-за того, что Шпаковое такое мелкое летом в нем хорошо прогревается вода, а это в свою очередь приводит к тому, что в жаркую погоду тут начинают активно расти водоросли. Из-за этого вода в озере становится плохого качества и вокруг стоит неприятный запах.
Также эти водоросли придают воде озера необычный розоватый оттенок.
Выглядит это весьма необычно, но вот купаться в такой воде невозможно.
Сейчас озеро снова в разы уменьшилось, местные как могут пытаются восстановить его.
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