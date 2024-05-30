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ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 га

Сегодня 12:32
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Жилмассив Красный Камень – один из самых популярных в Днепре. Он, как и набережная был намыт на берегу реки в начале 1970-х годов. Красный Камень является одним из первых жилмассивов города.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 га

Журналисты dnepr.info собрали интересные факты об этом жилмассиве.

Первую девятиэтажку на массиве заложили в январе 1971 года. Для строительства домов намыли 4 километра берега в Диевских плавнях.  Предполагалось, что часть плавней станет гидропарком. Но идею реализовать не удалось.

Первые поселения тут возникли еще до основания Екатеринослава. Тут находилась Новокодацкая крепость.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 га

Первоначально хотели его назвать «Диевский», потом «Петровский». Сам массив должен был быть значительно больше и состоять из трех микрорайонов: «Красный Камень», «Коммунар» и «Парус». Но в итоге каждый из микрорайонов стал полноценным жилмассивом, а общее название не прижилось.

Название «Красный Камень» произошло от бывшего карьера, где добывали красный гранит.

Вокруг знаменитого карьера был разбит сад «Красный Камень». На то время он стал символом жилмассива. Его площадь составляла 8 гектаров.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 га

Центр карьера раньше украшал фонтан «Юбилейный». В нем было 200 струй, 140 из которых били на высоту до 7 метров, 60 – поднимались вверх на 30 метров. По вечерам на фонтане включалась декоративная подсветка.

Карьер – символ района появился в 1930-х годах. В нем добывали гранит, но к началу 1950-х его стало затапливать водой и добычу остановили. Со временем вода полностью затопила карьер. По некоторым данным, глубина водоема – более 10 метров.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 га

На месте, где сейчас стоят дома, магазины, детские площадки раньше были болота и горы промышленных отвалов. Строительства жилмассива продолжалось 5 лет.

Новости Днепра про ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 га

В 1974 году тут возвели второй по счету 16-ти этажный дом в городе. Позже по такому же принципу построили дома на Победе -3 и Победе-6.

Также на Красном Камне открылся второй в городе «Универсам», где можно было купить все: от молока до игрушек.

Фото: Ю. Савенков, А. Костюк, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

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Новости Днепра про ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 гаУкраїнська Новости Днепра про ТОП-10 фактов о Красном Камне в Днепре, которые вы могли не знать: намытый берег, сияющий фонтан и сад на 8 гаРусский

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