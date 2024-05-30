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В Днепре продлят один из автобусных маршрутов: как будет ехать

Сегодня 14:31
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В Днепре продлят автобусный маршрут.

Новости Днепра про В Днепре продлят один из автобусных маршрутов: как будет ехать

С 1 июня 2024 года будет продлен автобусный маршрут №109К, сообщают в Департаменте транспорта и инфраструктуры.

Теперь автобусы будут курсировать по всему проспекту Науки до площади Соборной, где будут выполнять посадку и высадку пассажиров на остановках: «Больница им. Мечникова», «Парк им. Шевченко», «Исторический музей».

До этого автобус курсировал только до улицы Лазаряна.

Новое расписание автобуса №109К

Путь следования: Площадь СОБОРНАЯ – парк им. Шевченко – просп. Дмитрия Яворницкого – просп. Науки – пл. Космическая – шоссе Запорожское – ул. Аэропортовская – УЛИЦА АЭРОДРОМ

Автобус курсирует в утренние и вечерние часы пик. Расписание в будние дни такое:

Новости Днепра про В Днепре продлят один из автобусных маршрутов: как будет ехать

Новости Днепра про В Днепре продлят один из автобусных маршрутов: как будет ехать

Расписание на выходные можно узнать ТУТ. 

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Новости Днепра про В Днепре продлят один из автобусных маршрутов: как будет ехатьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре продлят один из автобусных маршрутов: как будет ехатьРусский

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