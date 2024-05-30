В Днепре подсветка большого ЖК на Набережной будет подстраиваться под праздники и дни недели: увлекательное видео

По словам арт-директора фирмы «Эксполайт» Николая Каблуки, ранее подсветка ЖК «Небосклон» была агрессивна и не вписывалась в природную среду. Сейчас команда специалистов работает над ее обновлением.
Об этом Николай Каблука рассказал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что новое освещение фасада жилого комплекса будет меняться по сезонам, подстраиваться под разные праздничные события и дни недели. Также не будет перегружать общую картину.
“Мы сейчас производим подсветку Небосклона, меняя управление на более сложное, с продвинутым сервером, а также создаем новые контенты, которые будут объединять фасад с природным окружением, они будут неагрессивными и не слишком доминантными. За счет сложной системы настроек сценариев медийного освещения фасад постоянно живет, соответствуя изменениям сезонов, воспроизводит плавностью световых эффектов движение речных волн и подстраивается под различные праздничные события, — добавил Николай Каблука.
Он показал увлекательные видео и фото.
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