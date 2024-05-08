Убийство подростка на фуникулере в Киеве: расследование завершили, что грозит сотруднику УГО

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику УГО грозит пожизненное заключение.

Напомним, 7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в частности к несовершеннолетним. После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Задержанного сразу отстранили от выполнения служебных обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что в ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам, а потому подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 115 УКУ, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.

После ознакомления стороной защиты дело будет направлено в суд.

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