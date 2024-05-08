Убийство подростка на фуникулере в Киеве: расследование завершили, что грозит сотруднику УГО

Напомним, 7 апреля сотрудник Управления государственной охраны, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в вагоне фуникулера начал беспричинно приставать к пассажирам, в частности к несовершеннолетним. После выхода из вагона правоохранитель подошел к подростку и силой толкнул его в окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.
Несовершеннолетний скончался на месте происшествия.
Задержанного сразу отстранили от выполнения служебных обязанностей. Его командование оказало полное содействие в проведении неотложных следственных действий.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Отмечается, что в ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам, а потому подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 115 УКУ, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.
После ознакомления стороной защиты дело будет направлено в суд.
Читайте также:
Автор:
Парламент утвердил указ о продолжении действия военного положения и мобилизации.
СМИ снова будут иметь допуск к Верховной Раде Украины в…
Отключения возможны с 18:00 до 23:00!
В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли по Украине…
В Днепре все желающие вместе с детьми создали карту Украины из 805 маков.
В Днепре есть несколько неофициальных рынков. Все они очень популярны среди жителей тех районов и жилмассивов, где они расположены. Но часто такие рынки выглядят весьма непрезентабельно и с годами становятся все меньше в размерах – их вытесняют большие супермаркеты и…
В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.
Перевозчиков в Днепропетровской области проверили налоговики.
Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы сообщило о новой вспышке бешенства и ввело карантин.
Нардепы приняли закон, согласно которому в Украине могут мобилизовывать заключенных.
Проводятся аварийные работы на ТРП, в связи с чем прекращено водоснабжение на некоторых улицах города - КП "Днепрводоканал".
Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся концерты, выступают артисты эстрады и театра. В Днепре количество ДК, где есть большие залы и хорошая акустика можно пересчитать по пальцам. Все эти здания были возведены десятки лет назад и…
В пригороде Днепра была замечена краснокнижная ящерица.
Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда срочно требуются сотрудники. Это самые разные варианты работ – от реализатора овощей до грузчика и помощника автомаляра. В большинстве своем работодатели не требуют от будущих сотрудников большого опыта работы, главное…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!