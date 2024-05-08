Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: розслідування завершили, що загрожує співробітнику УДО

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві. Співробітнику УДО загрожує довічне.

Нагадаємо, 7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухаючись у вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, зокрема до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Неповнолітній помер на місці події.

Затриманого відразу відсторонили від виконання службових обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що у ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому підозру перекваліфікували на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі.

Після ознайомлення стороною захисту справу буде скеровано до суду.

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